Yeditepe Üniversitesi'nden ABD ve Kanada'da çift diploma anlaşması
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Yeditepe Üniversitesi'nden ABD ve Kanada'da çift diploma anlaşması

Yeditepe Üniversitesi, ABD'deki Coe College ve Kanada'daki Huron Üniversitesi ile bu yıl yaptığı çift diploma anlaşmaları ile öğrencilerine dünyanın kapılarını aralamaya devam ediyor.

Yeditepe Üniversitesi'nden ABD ve Kanada'da çift diploma anlaşması
20.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 20.07.2020 11:03

Yeditepe Üniversitesi, ABD'deki Coe College ve Kanada'daki Huron Üniversitesi ile bu yıl yaptığı çift diploma anlaşmaları ile öğrencilerine dünyanın kapılarını aralamaya devam ediyor.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 70 ülkede 700'den fazla Erasmus ve Exchange anlaşması ile vakıf üniversiteleri içinde en fazla yabancı öğrenci değişimi yapan üniversitelerden biri olma özelliğini taşıyan ve farklı ülkelerde çift diploma anlaşmaları bulunan Yeditepe Üniversitesi, bu yıl ABD ve Kanada'da iki üniversite ile daha yaptığı çift diploma anlaşmasıyla öğrencilerini dünya vatandaşı olma hayallerine bir adım daha yaklaştırıyor.

Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nün ABD'deki Coe College ile yaptığı anlaşmaya göre öğrenciler ilk iki yıl Yeditepe Üniversitesi'nde, sonraki iki yıl ise Coe College'da eğitim alarak Fizik alanında iki üniversitenin diplomasını almaya hak kazanıyor.

Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nün Kanada'nın Huron Üniversitesi ile yaptığı çift diploma programına göre de bu bölümü tercih eden Yeditepeliler, iki yıl Yeditepe Üniversitesi'nde, sonraki iki yıl da Huron Üniversitesi'nde eğitim alarak Ekonomi alanında iki diploma sahibi olma fırsatı yakalıyor.

Dünyaya yayılan iş birliği

Yeditepe Üniversitesi'nin, dünya genelinde 70 ülkede 700'den fazla Erasmus ve Exchange anlaşması bulunuyor. Üniversitenin ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nün ABD'deki University of North Carolina Wilmington'la, Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) Bölümü'nün Almanya Fachhochschule Kiel Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'yle çift diploma ve Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'nün Kanada Ontario Üniversitesi ile değişim anlaşması bulunuyor. Diğer fakülte ve bölümleri için dünyanın çeşitli üniversiteleriyle çift diploma anlaşması hazırlıkları devam eden Yeditepe Üniversitesi, imzaladığı birçok ulusal ve uluslararası iş birliği anlaşması ile öğrenci ve öğretim üyelerine uluslararası projelerde yer alma olanağı sunuyor.

Eğitim dili İngilizce olan Yeditepe Üniversitesi, bu güçlü gerçekten hareketle öğrencilerine İngilizcenin yanı sıra 8 farklı dil öğrenme olanağı sunuyor. Üniversite ayrıca Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü'nde Almanca, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Fransızca, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde Rusça eğitim veriyor.

Kampüs üniversitesi

Açıklamaya göre, Yeditepe Üniversitesi, yurtları ve sosyal alanları ile İstanbul Ataşehir'deki 26 Ağustos Yerleşimi'nde bulunan bir kampüs üniversitesi. Bu özellik öğrencilerin kendi bölümleriyle ilgili eğitim alırken birçok sosyal olanaktan ve aynı zamanda, diğer bölümlerle iş birliği halinde sağlanan ek eğitim ve gelişim olanaklarından kolaylıkla yararlanması, akademik ve sosyal açıdan hayata hazırlanması için ideal bir ortam sağlıyor.

Yeditepe Üniversitesi'nde, "Üniversite-Sanayi-Kamu" iş birliği yapısı en verimli şekilde işletiliyor. Bu üçlü sistem, üniversitede üretilen bilimin teknolojiye ve ürüne dönüşmesinde önemli rol oynarken diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri, staj ve eğitim uygulamaları öğrencilerin iş dünyası ile kampüste tanışmasına olanak tanıyor. Öyle ki iş dünyası ile gerçekleştirilen projelerle meslek hayatlarının kısa bir simülasyonunu yaşayan öğrenciler, projesinde çalıştıkları şirketlerde kariyerlerine devam edebiliyor. Mezunların yaklaşık yüzde 60'ı hemen mezuniyet sonrasında, diğerleri ise mezun olduktan sonra 6 ay içinde iş bulabiliyor. Alanlarında aldıkları eğitimle tam donanımlı ve yetkin olarak mezun olan Yeditepeliler, aldıkları eğitimin avantajını kullanarak kısa sürede pozisyonlarında yükselebiliyor.

Uluslararası tanınırlık

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Atatürk Rönesansını Devam Ettiren Üniversite" sloganıyla 1996 yılında yola çıkan Yeditepe Üniversitesi, bugün uluslararası tanınırlığa sahip bir eğitim kurumu. Uluslararası Üniversiteler Birliği (IAU) ve Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Kurumsal Değerlendirme Programı'ndan geçen Yeditepe Üniversitesi, eğitim kalitesini ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının denetimleriyle tescilliyor. Ayrıca dünya üniversiteler sıralamalarında da yerini alan Yeditepe Üniversitesi, sürdürülebilirlik çalışmaları konusunda dünyanın en iyi 90 üniversitesinin temsil edildiği Uluslararası Sürdürülebilir Kampüs Ağı'nın (ISCN) ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (UN SDSN) üyesi.

Üniversitelerde sürdürülebilirlik konusunda dünyadaki ilk ve tek derecelendirme kuruluşu olan UI GreenMetric'in (Yeşil Ölçüm) 2017, 2018 ve 2019 değerlendirmesinde, Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında ön sıralarda olan Yeditepe Üniversitesi, 2019 Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması, "Yerleşke ve Yaşamın Doyuruculuğu" açısından birinci sırada. Yeditepe Üniversitesi ayrıca, Times Higher Education (THE) Üniversite Sıralaması listelerinde; 2019 ve 2020'de Asya Üniversiteleri sıralamasında 351-400 aralığında, 2019 ve 2020'de Genç Üniversiteler sıralamasında 351-400 aralığında, 2020'de Dünya Etki Sıralamasında 401-600 aralığında, 2019'da Gelişmekte Olan Ekonomiler Sıralamasında 351+'da, 2019'da Klinik, Klinik Öncesi ve Sağlık sıralamasında 601+'da bulunuyor.

Kaynak: AA

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