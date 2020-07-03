Yeditepe Üniversitesi Hastanesinde "antimikrobiyal" hava solunuyor Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, temelinde bor olan antimikrobiyal özellik sağlayan bir molekül geliştirdiklerini belirterek, bu molekül sayesinde, hastanenin içinde, virüs dahil tüm mikropların etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, temelinde bor olan antimikrobiyal özellik sağlayan bir molekül geliştirdiklerini belirterek, bu molekül sayesinde, hastanenin içinde, virüs dahil tüm mikropların etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınıyla birlikte gündeme gelen antimikrobiyal, hastanelerin havalandırma sisteminden, yüzeylere kadar hijyen olması ve mikrop barındırmaması ve hastaların yaşamını korumak için önem taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bedrettin Dalan, havalandırma sisteminin mikrop ve virüsün yayılımında önem taşıdığını, içerideki havanın soğutularak aynı ortama verilmesinin mikropların bir odadan başka bir odaya taşınarak, hastane içine yayılmasına neden olabileceğini söyledi.

Dalan, hastane inşaa ederken sürekli dışarıdan alınan taze havanın temizlendiği bir sistemi kurmaya dikkat ettiklerini ifade etti.

Yakın arkadaşı, eski bakanlardan Veysel Atasoy yıllar önce hastane mikrobu nedeniyle Ankara'da hayatını kaybettiğinde çok üzüldüğünü belirten Dalan, şöyle devam etti:

"Onun ölümünden kısa süre sonra dünyada hastane mikrobuna en korunaklı hastaneyi inşa etmek üzere yola çıktık. Üniversitemizin teknolojisi sayesinde antimikrobiyal özellik sağlayan bir molekül geliştirdik. Bu molekülün temelinde bor var. Tamamen yerli ve milli bir molekül. İmalatçılarla konuşup 40'a yakın deney yaptık. Hastanemizdeki tüm yüzeyleri bu maddeyi kullanarak ürettirdik. Yüzeylere ek olarak, kapı kolu, elektrik düğmesi, tuvalet kapağı, duvarlar vb. hepsi mikrop öldürücü hale getirildi. Bu molekül sayesinde hastanenin içinde virüs dahil, tüm mikropları etkisiz hale getiriyoruz. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi bu özelliğiyle literatüre geçti. Dünyada ilk ve tektir. İkincisi yok."

Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, dışarıdan alınan taze havayı filtre ederek, mikroplardan arındırmanın önemini vurgulayarak, "Dışarıdan aldığımız taze havayı, klima santrallerinde kullandığımız filtreler üzerine uyguladığımız özel molekülümüz sayesinde ameliyathane standardında temizleyerek, hasta odaları ve tüm hastanede kullanıyoruz. Özel molekülümüzü kullanarak yaptığımız filtrelemeyle havayı mikroplardan arındırıyor, ameliyathane standardında temiz havaya ulaşabiliyoruz. Bu sayede hastanın normal odada soluduğu hava ile ameliyathanede soluduğu hava aynı oluyor." ifadelerini kullandı.

Açık yaradaki en büyük tehlikenin hastane mikrobu olduğunu dile getiren Dalan, bunu yok etmenin tek çaresinin ise hijyenik hastane yapmak olduğunu, yüzeylerin antibakteriyel hale getirilmesinin yeterli olmayacağını kaydetti.

Dalan, hastanın yattığı karyoladan kullandığı tüm eşyalara kadar dezenfekte edilmesi gerektiğine işaret etti.

Kaynak: AA