Yeditepe Üniversitesi, Etkileşim Tasarımı Yüksek Lisans Programı açtı

16.01.2020 11:50 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:50

Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan Etkileşim Tasarımı Yüksek Lisans Programı ile konularına hakim uzmanlar yetiştirecek.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, çağın ihtiyaçlarına ve geleceğin mesleklerine yönelik verdiği eğitimlerle ön plana çıkma hedefinde olan üniversite, Etkileşim Tasarımı Yüksek Lisans Programı ile bu yöndeki eğitimlerine bir yenisini daha ekliyor.

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde kurulan Etkileşim Tasarımı Yüksek Lisans Programı, grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı, davranış psikolojisi ve bilişim teknolojileri alanlarını buluştururken, programın tezli ve tezsiz seçenekleri bulunuyor.

Program ile Yeditepe Üniversitesi, şirketlerin ihtiyacı olan insan-bilgisayar etkileşimi, kullanıcı deneyimi, arayüz tasarımı, yeni medya ve iletişim tasarımı konularına hakim uzmanlar yetiştirmeyi planlanıyor.



Programdan mezun olan etkileşim tasarımcılarının, mevcut ve gelişmekte olan teknolojiler için ürün tasarımcıları ile birlikte çalışarak kişilerin hayat kalitesinin artmasına yardımcı olması hedefleniyor.

Güz ve bahar dönemi olmak üzere iki dönemde öğrenci kabul edecek programda, bahar dönemi için sınavın 30 Ocak Perşembe günü yapılması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Etkileşim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Özlem Mutaf Büyükarman, günümüzde şirketlerin bu rekabet ortamında öne çıkabilmesinin kullanıcı deneyiminde fark yaratabilmelerine bağlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ürünün değeri ve başarısı da büyük oranda kullanıcı deneyiminin kalitesine bağlı. Rekabetin bu kadar fazla olduğu bir ortamda, ürün ya da hizmet ne kadar işlevsel olursa olsun tüketicilere olumlu bir kullanıcı deneyimi sunmuyorsa piyasada tutunması mümkün olmuyor. Kullanımı zahmetli ve zor öğrenilen ürünler yerine herkesin etkili, verimli ve memnuniyet duyarak kullanabileceği ürünler geliştirebilmenin tek yolu etkileşim tasarımına gereken önemin verilmesidir."

Kaynak: AA