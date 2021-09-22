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"Yeditepe Huzur" uygulamasında İstanbul Boğazı'nda kuş uçurtulmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul genelinde düzenlenen "Yeditepe Huzur" uygulamaları kapsamında Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekiplerince, balıkçı, gezi ve tur tekneleri ile özel yatlara, yönelik denetimler gerçekleştirildi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul genelinde düzenlenen "Yeditepe Huzur" uygulamaları kapsamında Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekiplerince, balıkçı, gezi ve tur tekneleri ile özel yatlara, yönelik denetimler gerçekleştirildi.

İstanbul'da düzenli olarak yapılan "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında Deniz ve Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri İstanbul Boğazı'nda denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında polis ekipleri, balıkçı, gezi, tur tekneleri ve özel yatlara yanaşarak kaptan, mürettebat ve yolculara evrak ve Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yaptı. Saat 19.00'da başlayan denetim 21.00'e kadar sürdü.

(Furkan Tan/İHA)

Yeditepe Huzur uygulamasında İstanbul Boğazı'nda kuş uçurtulmadı

Yeditepe Huzur uygulamasında İstanbul Boğazı'nda kuş uçurtulmadı

Yeditepe Huzur uygulamasında İstanbul Boğazı'nda kuş uçurtulmadı

Yeditepe Huzur uygulamasında İstanbul Boğazı'nda kuş uçurtulmadı

Yeditepe Huzur uygulamasında İstanbul Boğazı'nda kuş uçurtulmadı

Yeditepe Huzur uygulamasında İstanbul Boğazı'nda kuş uçurtulmadı

Yeditepe Huzur uygulamasında İstanbul Boğazı'nda kuş uçurtulmadı

Yeditepe Huzur uygulamasında İstanbul Boğazı'nda kuş uçurtulmadı

Yeditepe Huzur uygulamasında İstanbul Boğazı'nda kuş uçurtulmadı

Yeditepe Huzur uygulamasında İstanbul Boğazı'nda kuş uçurtulmadı

Yeditepe Huzur uygulamasında İstanbul Boğazı'nda kuş uçurtulmadı

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