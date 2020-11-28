"Yeditepe Huzur" uygulamasında 189 bin 369 TL para cezası kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

"Yeditepe Huzur" uygulamasında 189 bin 369 TL para cezası kesildi

28.11.2020 09:07 | Son Güncelleme: 28.11.2020 09:11

İstanbul genelinde gerçekleştirilen helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulamasının bilançosu açıklandı.

İstanbul genelinde gerçekleştirilen helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulamasının bilançosu açıklandı. Uygulama kapsamında, 149 bin 470 kişi sorgulanırken, toplamda 189 bin 369 TL para cezası kesildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulamasının bilançosu açıklandı. Uygulamaya 157 ayrı noktada toplam 1344 personel, 1 hava ekibi ve 2 Deniz Limanı Şube Botu katıldı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan kişiler üzerinde duruldu. Ekipler, uygulamada kimlik kontrolü ve GBT sorgulamasının yanı sıra el çantaları, valizler ve otomobilleri de kontrol etti.

Uygulama kapsamında 150 bin 348 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 481 kişi, yoklama kaçağı olan 300 kişi yakalandı. Yapılan denetimlerde 28 adet ruhsatsız silah, 182 adet fişek, 6 kilo 197 gram uyuşturucu madde, 7 bin 79 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 16 bin 870 TL ve 5 dolar para ele geçirildi. Öte yandan umuma açık 70 iş yeri, 8 bin 549 otomobil ve 258 motosikletin denetlendiği uygulamada 212 araca işlem uygulanırken 49 araç trafikten men edilerek toplamda 189 bin 369 TL para cezası kesildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Yakalanmasalar bize bunu yedireceklerdi! Sağlığımızı hiçe sayan firma hak ettiğini buldu
Yakalanmasalar bize bunu yedireceklerdi! Sağlığımızı hiçe sayan firma hak ettiğini buldu
Öldü diye morga konan kişi, atardamarı kesilince çığlık atarak hayata döndü
Öldü diye morga konan kişi, atardamarı kesilince çığlık atarak hayata döndü

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Yeditepe Huzur uygulamasında, aranan 459 kişi ve 300 yoklama kaçağı yakalandı
Yeditepe Huzur uygulamasında, aranan 459 kişi ve 300 yoklama kaçağı yakalandı
Son dakika haberi | 5 ayda maske takmayan 4 bin 82 kişiye para cezası kesildi
Son dakika haberi | 5 ayda maske takmayan 4 bin 82 kişiye para cezası kesildi
'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapıldı
"Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Cevdet Yılmaz Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Enes Batur Demet Akbağ Bülent Ersoy
Spor Okan Buruk Samet Aybaba Sergen Yalçın Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Tüm Haberler Türk Kaza Adana Malatya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Yeditepe Huzur" uygulamasında 189 bin 369 TL para cezası kesildi - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 09:13:15. #1.15#
title