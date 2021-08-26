Son dakika haberi: YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ'NDE HAKLARINDA ARAMA KARARI OLAN 361 KİŞİ YAKALANDI
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Son dakika haberi: YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ'NDE HAKLARINDA ARAMA KARARI OLAN 361 KİŞİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İSTANBUL genelinde gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur' denetiminde çeşitli suçlardan aranan 361 kişi ile 174 yoklama kaçağı yakalandı, çok sayıda sürücüye ve iş yerine ceza kesildi.

İSTANBUL genelinde gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur' denetiminde çeşitli suçlardan aranan 361 kişi ile 174 yoklama kaçağı yakalandı, çok sayıda sürücüye ve iş yerine ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün 19.00-21.00 ve 21.00-24.00 saatleri arasında il genelinde iki aşamalı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde kurulan 232 noktada 2 bin 66 personel görev aldı. 132 bin 438 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 361 kişi ile 174 yoklama kaçağı yakalandı. 33 yabancı uyruklu kişi sorgulandı, 10 yabancı uyruklu kişiye işlem yapıldı. Öte yandan 704 araç ve motosiklete işlem yapılırken, 16 araç trafikten menedildi. Sürücülere ise 136 bin 307 lira para cezası kesildi. 978 iş yerinin denetlendiği denetimde 7 işyeri ile 20 kişiye işlem uygulanırken, 8 bin 687 lira da idari para cezası kesildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE DEĞİŞİK MİKTARLARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca denetimlerde, 46 ruhsatsız tabanca ve 210 fişek bulunurken, 3 kilogram 353 gram uyuşturucu madde, 313 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 3 bin 65 lira ile 100 dolar ele geçirildi.

Son dakika haberi: YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ'NDE HAKLARINDA ARAMA KARARI OLAN 361 KİŞİ YAKALANDI
Son dakika haberi: YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ'NDE HAKLARINDA ARAMA KARARI OLAN 361 KİŞİ YAKALANDI
Son dakika haberi: YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ'NDE HAKLARINDA ARAMA KARARI OLAN 361 KİŞİ YAKALANDI
Son dakika haberi: YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ'NDE HAKLARINDA ARAMA KARARI OLAN 361 KİŞİ YAKALANDI
Son dakika haberi: YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ'NDE HAKLARINDA ARAMA KARARI OLAN 361 KİŞİ YAKALANDI
Son dakika haberi: YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ'NDE HAKLARINDA ARAMA KARARI OLAN 361 KİŞİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberi: YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ'NDE HAKLARINDA ARAMA KARARI OLAN 361 KİŞİ YAKALANDI - Haberler
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