'Yeditepe Huzur' Denetimi bilançosu açıklandı: 126 bin 832 TL para cezası uygulandı

İSTANBUL İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 39 ilçede helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' denetimi gerçekleştirildi.

İSTANBUL İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 39 ilçede helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' denetimi gerçekleştirildi. Helikopter destekli denetimde, 125 bin 20 kişi sorgulanırken, toplam 126 bin 832 TL para cezası kesildi.

Denetimlere, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekipleri destek verdi. Denetim noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi.

125 bin 20 kişinin sorgulandığı denetimlerde, aranan 411 kişi ve yoklama kaçağı 164 kişi yakalandı. 6 bin 949 gram uyuşturucu madde, 2 bin 662 adet uyuşturucu hapın yanı sıra denetimlerde 57 adet ruhsatsız tabanca ve tüfek 221 adet fişek ele geçirildi. Denetimde ayrıca, 22 bin 141 araç kontrol edilirken 742 araç hakkında işlem yapıldı, 4 araç trafikten men edilerek toplamda 109 bin 36 TL para cezası kesildi. 165 iş yerinin kontrol edildiği denetimde, 29 iş yerine cezai işlem ve 17 bin 776 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı