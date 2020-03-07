Yeditepe huzur denetimi: 8 bin 630 kişi sorgulandı

07.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:48

İSTANBUL'da yapılan 'Yeditepe Huzur' denetiminde 8 bin 630 kişi sorgulanırken, 99 bin 727 TL para cezası kesildiği açıklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 39 ilçede helikopter destekli "Yeditepe Huzur" denetimi ygulaması gerçekleştirildi. Uygulama narkotik suçlarla mücadele, terör mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de adalarında bulunduğu çok sayıda polis destek verdi. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. GBT sorgularının yanı sıra el çantaları ve valizler ve araçlar da kontrol edildi. Denetim kapsamında 8 bin 630 kişi sorgulanırken, aranan 10 kişi yakalandı. Yapılan denetimlerde bin 768 araç denetlenirken 114 araç hakkında işlem yapıldı, 13 araç trafikten men edildi. Toplamda ise 99 bin 727 lira para cezası kesildi. Faaliyet gösteren 246 iş yerinde ise 14 iş yerine idari işlem uygulandı.

Kaynak: DHA