Yeditepe Huzur" Asayiş Uygulaması Tamamlandı

İstanbul'da 39 ilçesinde 5 bin polisin katılımıyla dün akşam başlatılan helikopter destekli "Yeditepe Huzur" adlı asayiş uygulaması tamamlandı.



İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinesinde gerçekleştirilen uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında olduğu emniyet mensupları katıldı.



Avrupa Yakası'ndaki çalışmalar kapsamında şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı. Denetimlerde özellikle aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteriyle havadan destek verildi.



Fatih ilçesi Millet Caddesi'nde çalışma yapan ekipleri denetleyen Çalışkan, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Uygulama sırasında olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirten Çalışkan, çalışmaların iyi sonuçlandığını söyledi.



Bu tür uygulamaların gerek hafta içi gerekse hafta sonu yapılabildiğini anlatan Çalışkan, "Ne zaman uygun olursa o zaman yaparız. Şu an Yeditepe Huzur Operasyonu var, ara sıra diğerleri var. Günler değişebilir." dedi.



Sancaktepe'de kuyumcu soygunu şüphelilerinin yakalanması



Çalışkan, bir gazetecinin sorusu üzerine, Ataşehir'de 3,5 ay önce yaşanan kuyumcu soygunu girişimine karıştıkları iddiasıyla 5 şüphelinin dün Sancaktepe'de polisle girdikleri silahlı çatışmanın ardından yakalanmasını da değerlendirdi.



Polisin gerektiğinde silahını da kullanacağını dile getiren Çalışkan, şöyle konuştu:



"Yetkisi nedir? Önce onları ikaz edecek, gerekirse silahını da kullanacak. Bu dediğimiz grup, çok can yakan bir gruptu. Arkadaşlar yapması gerekeni yaptılar. Kanunsuz kişiler şunu bilecek ki polis yetkilerini sonuna kadar kullanacaktır. Yapılan iş bundan ibarettir. Uzun süredir takip vardı ve gerçekten çok can yakan bir gruptu. 4'ü yaralı, biri normal bir şekilde alındı."