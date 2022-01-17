Yeditepe Bienali'nin tarihi iki mekanı 20 Ocak'ta açılacak

FATİH, İSTANBUL (AA) - "2. Yeditepe Bienali" mekanları arasında yer alan Nuruosmaniye Cami Mahzen ile Fatih Cam Küp Galeri, 20 Ocak'ta sanatseverlerle buluşacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen bienalde, Süleymaniye Külliyesi İmareti Darüzziyafe, Nuruosmaniye Cami Mahzen, Yedikule Hisarı ve Fatih Cam Küp Sanat Galerisi, sergi mekanları olarak hazırlandı.

Kapalı Çarşı'ya komşu olarak I. Mahmud tarafından 1749'te temeli atılan, III. Osman tarafından 1755'te bitirilerek ibadete açılan Nuruosmaniye külliyesindeki cami mahzeninde, 16 eser sergilenecek. Işık ve termal kameraların yer aldığı sergide, bağımsız deneysel çalışmalar ile video ve fotoğraf teknikleriyle oluşturulmuş kolajlara yer verilecek.

Sergideki tüm eserler ve mekanlar, Fatih Belediyesi hizmet binası içinde yer alan Cam Küp Sanat Galerisi'nde dijital ve üç boyutlu olarak izlenebilecek.

Kasik Türk ve İslam eserlerinin modern ve bağımsız bir yorumla sanatseverlere sunulduğu bienalde, 226 sanatçının 282 eseri sanatseverlerle buluştu.

Sergi mekanlarından biri olan Yedikule Hisarı ise şubat ayında açılacak.