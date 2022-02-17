Yedisu Kaymakamı Şenköy, engelli vatandaşlarla bir araya geldi - Haberler
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Yedisu Kaymakamı Şenköy, engelli vatandaşlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yedisu Kaymakamı Şenköy, engelli vatandaşlarla bir araya geldi

Bingöl'ün Yedisu İlçe Kaymakamı Mehmet Kaya, Şenköy, Yağmurpınar ve Kaşıklı köylerindeki engelli ve yaşlı aileleri ziyaret etti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Bingöl'ün Yedisu İlçe Kaymakamı Mehmet Kaya, Şenköy, Yağmurpınar ve Kaşıklı köylerindeki engelli ve yaşlı aileleri ziyaret etti.

Yedisu İlçe Kaymakamı Mehmet Kaya, köy ziyaretlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. Köylerdeki engelli ve yaşlı aileleri özellikle ziyaret eden Kaya, sorun ve talepleri dinledi. Kaymakam Kaya, Şenköy, Yağmurpınar ve Kaşıklı köylerindeki ziyaretlerde vatandaşların derdiyle dertlendiklerini, haliyle hemhal olduklarını ifade ederek, "Yüreği muhabbet dolu Yedisulu hemşehrilerime misafirperverlikleri ve sıcak ilgilileri için teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretlerde Kaya'ya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Döner de eşlik etti. - BİNGÖL

Yedisu Kaymakamı Şenköy, engelli vatandaşlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Mehmet Kaya, Hisarcık, Engelli, Yedisu, Yerel, Haberler

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