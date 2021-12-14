Yedisu Kaymakamı Kaya şehit ailelerine ziyaret etti

Yedisu Kaymakamı Mehmet Kaya, şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaya beraberinde Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Murat Döner ile ilçedeki şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek, taleplerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Kaya, şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaya, şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz her zaman olduğu gibi birinci önceliğimiz olmaya devam edecek. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz ile bir araya gelme faaliyetlerimizi yaşanan salgın nedeniyle teknolojik imkanlarla devam ettirmenin yanı sıra, tüm tedbirlere uyarak, çok kısa süreliğine, evlerinde de ziyaret etmekteyiz. Bu ziyaretler ile sürekli olarak yanlarında olmaya çalışacağız. Tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Gazilerimize ve şehitlerimizin değerli ailelerine şükran ve minnetlerimi sunuyorum."

AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri

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