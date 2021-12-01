Yedisu Kaymakamı Kaya'dan, yılın öğretmeni seçilen Özge Çelik'e plaket

Yedisu Kaymakamı Mehmet Kaya, ilçede yılın öğretmeni seçilen Özge Çelik'e plaket verdi.

Kaymakam Kaya, Kürdan İlkokulunda görev yapan sınıf öğretmeni Çelik'in mesleki çalışmalarının yanı sıra akademik çalışmalarıyla da birçok başarıya imza attığını belirtti.

Öğretmen Çelik'in bölge halkı tarafından takdir edildiğini, okulunun vizyon ve misyonuna katkı sağlayarak gönülleri fethettiğini ifade eden Kaya, başarı dileklerinde bulundu.

Çelik de tüm meslektaşları gibi görevini severek yaptığını kaydederek, "İlçemiz kırsal bir bölge olduğu için öğrencilerime karşı biraz daha sorumluluk sahibi olduğumu düşünerek onlara en iyi eğitimi vermek için gayret ediyorum. Verilen bu ödül ile beni motive eden Sayın Kaymakamımız ve Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

AA / Bülent Temiz - Son Dakika Haberleri

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