KARLIOVA-YEDİSU KARA YOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ
BİNGÖL'ün Karlıova ile Yedisu ilçelerini birbirine bağlayan kara yoluna çığ düştü.
BİNGÖL'ün Karlıova ile Yedisu ilçelerini birbirine bağlayan kara yoluna çığ düştü. Ekipler, karı kısa sürede kaldırarak yolu ulaşıma açtı.
Yedisu- Karlıova kara yolunun Kaynarpınar köyü mevkisine bugün saat 15.00 sıralarında çığ düştü. İki ilçe arasında yolcu taşıyan minibüsün geçişinin hemen ardından düşen çığ nedeniyle yol ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan çalışmayla kar kütlesi kaldırılarak yol ulaşıma açıldı.