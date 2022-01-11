KARLIOVA-YEDİSU KARA YOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ - Haberler
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KARLIOVA-YEDİSU KARA YOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİNGÖL'ün Karlıova ile Yedisu ilçelerini birbirine bağlayan kara yoluna çığ düştü.

BİNGÖL'ün Karlıova ile Yedisu ilçelerini birbirine bağlayan kara yoluna çığ düştü. Ekipler, karı kısa sürede kaldırarak yolu ulaşıma açtı.

Yedisu- Karlıova kara yolunun Kaynarpınar köyü mevkisine bugün saat 15.00 sıralarında çığ düştü. İki ilçe arasında yolcu taşıyan minibüsün geçişinin hemen ardından düşen çığ nedeniyle yol ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan çalışmayla kar kütlesi kaldırılarak yol ulaşıma açıldı.

KARLIOVA-YEDİSU KARA YOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ

KARLIOVA-YEDİSU KARA YOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ

KARLIOVA-YEDİSU KARA YOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ

KARLIOVA-YEDİSU KARA YOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ

KARLIOVA-YEDİSU KARA YOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ

KARLIOVA-YEDİSU KARA YOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ

KARLIOVA-YEDİSU KARA YOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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