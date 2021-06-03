Yedisu-Erzincan kara yolunun yapımı sürüyor
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Yedisu-Erzincan kara yolunun yapımı sürüyor

Yedisu-Erzincan kara yolunun yapımı sürüyor
Anadolu Ajansı / Bülent Temiz - Haberler | Güncel

Bingöl'ün Yedisu-Erzincan kara yolunda genişletme çalışmaları devam ediyor.

Bingöl'ün Yedisu-Erzincan kara yolunda genişletme çalışmaları devam ediyor.

Yedisu ilçesindeki muhtarlar yol çalışmalarında görev alan personeli ziyaret etti.

Yol genişletme çalışmalarının tamamlanmasıyla Yedisu-Erzincan arasında ulaşımın daha rahat sağlanacağını belirten muhtarlar, ekiplere teşekkür etti.

Muhtarlar, çalışanlara ayrıca yemek ikramında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz

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