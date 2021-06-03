Yedisu-Erzincan kara yolunun yapımı sürüyor
Bingöl'ün Yedisu-Erzincan kara yolunda genişletme çalışmaları devam ediyor.
Bingöl'ün Yedisu-Erzincan kara yolunda genişletme çalışmaları devam ediyor.
Yedisu ilçesindeki muhtarlar yol çalışmalarında görev alan personeli ziyaret etti.
Yol genişletme çalışmalarının tamamlanmasıyla Yedisu-Erzincan arasında ulaşımın daha rahat sağlanacağını belirten muhtarlar, ekiplere teşekkür etti.
Muhtarlar, çalışanlara ayrıca yemek ikramında bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz