Yedikuyular Kayak Merkezinde güneşin keyfini çıkardılar

02.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:18

Kahramanmaraş'ta yarıyıl tatilinin son gününü ve güneşli havayı fırsat bilenler Yedikuyular Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesince kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki 2 bin 300 rakımlı Yedikuyular bölgesinde hizmete açılan ve 7 kilometrelik pisti bulunan kayak merkezine, yarıyıl tatilinin son gününü değerlendirmek isteyenler ilgi gösterdi.

Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, Osmaniye ve Hatay gibi çevre illerden gelen vatandaşların bir kısmı mangal yakarken bir kısmı da yol üzerine kurulan tesislerde sıcak salep içerek vakit geçirdi.

Ailesiyle kayak yapan Cihan Aşkar, tatili değerlendirmek için Osmaniye'den geldiklerini belirtti.

Keyifli bir gün geçirdiklerini dile getiren Aşkar, "Herkes çoluğunu çocuğunu almış eğlenmeye gelmiş. Güzel bir ortam var. Önceden Kayseri'ye gidiyorduk ama orası uzak olduğu için artık burayı tercih ediyoruz." dedi.

Gaziantep'ten gelen Memik Çopuroğlu ise kayak merkezini çok beğendiğini söyledi.

Son günlerdeki yağışların ardından havanın kayak yapmak için uygun hale geldiğini belirten Mehmet Güneysi de "Hava güzel ve hafta sonu kalabalığı var. Şu anda pistler de çok güzel, biz de tadını çıkartıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA