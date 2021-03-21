Yedikuyular Kayak Merkezi'nde sıcak hava balonu uçuşu yapıldı
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Yedikuyular Kayak Merkezi'nde sıcak hava balonu uçuşu yapıldı

21.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:21
Yedikuyular Kayak Merkezi'nde sıcak hava balonu uçuşu yapıldı

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kesişim noktasında bulunan Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde sıcak hava balonu uçuşu gerçekleştirildi.

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kesişim noktasında bulunan Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde sıcak hava balonu uçuşu gerçekleştirildi.

Kentte faaliyet gösteren firma tarafından kayak merkezinin cazibe alanı haline dönüştürülmesi amacıyla temin edilen sıcak hava balonu, ekiplerce kontrollü olarak yere bağlı şekilde havalandırıldı.

Yaklaşık 30 metre yüksekliğe kontrollü şekilde çıkartılan sıcak hava balonu, adrenalin tutkunlarına kayak merkezini havadan izleme imkanı sunuyor.

Firma yetkilisi Yunus Kaya, Yedikuyular Kayak Merkezi'nin adını duyurmak için çeşitli projeler yaptıklarını, sıcak hava balonunun da bunlardan birisi olduğunu söyledi.

Yedikuyular'ın yaklaşık 20 milyonluk kesime hitap ettiğini belirten Kaya, ilk defa bir kayak merkezinde sıcak hava balonu uçuracaklarını ifade etti.

Sıcak hava balonunun beyazlar içinde görsel şölen sunacağını dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Kontrollü halatla kalkış ve iniş yapılacak. Seyrüsefer değil çünkü seyrüsefer balon uçuşu için pilotların ve yetkili firmanın 5 ile 10 yıllık hava raporlarını alması gerekiyor. Biz burada bu farkındalığı nasıl oluştururuz diye düşündük, en azından halatlı çıkış ve inişle bir farkındalık oluştururuz diye bu işe talip olduk. Beyazların içinde çok şık duracağı kanaatindeyim. Balon sayılarını ileriye doğru arttırmayı hedefliyoruz. Burada ileride güzel aktiviteler yapmayı hedefliyoruz. Dünyanın birçok yerinden misafir ağırlamayı burada hedefliyoruz.

Yapacağımız birçok aktivite var, onları da ilerleyen zamanlarda paylaşacağız. Balona binmeyenler için bir fırsat diye düşünüyorum. Burada görsel bir şölen olacak, ilk hedefimiz bu. Beyazların içinde çok daha farklı duruyor. "

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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