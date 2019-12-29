Yedikleri yemekten zehirlenen 10 fabrika işçisi hastaneye kaldırıldı
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Yedikleri yemekten zehirlenen 10 fabrika işçisi hastaneye kaldırıldı

Kayseri'de yedikleri yemekten zehirlenen 10 fabrika işçisi hastaneye kaldırıldı.

29.12.2019 22:43 | Son Güncelleme: 29.12.2019 22:45
Yedikleri yemekten zehirlenen 10 fabrika işçisi hastaneye kaldırıldı

'de yedikleri yemekten zehirlenen 10 fabrika işçisi hastaneye kaldırıldı.

18. caddede faaliyet gösteren iplik fabrikasında çalışan 10 , akşam yemeğinden bir süre sonra bulantı ve baş dönmesi şikayeti yaşadı.

Hastaneye başvuran işçilerin yedikleri akşam yemeğinden zehirlendikleri tespit edildi.

İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Yedikleri yemekten zehirlenen 10 fabrika işçisi hastaneye kaldırıldı
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