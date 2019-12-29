Yedikleri yemekten zehirlenen 10 fabrika işçisi hastaneye kaldırıldı
Kayseri'de yedikleri yemekten zehirlenen 10 fabrika işçisi hastaneye kaldırıldı.
29.12.2019 22:43 | Son Güncelleme: 29.12.2019 22:45
Kayseri'de yedikleri yemekten zehirlenen 10 fabrika işçisi hastaneye kaldırıldı.
Organize Sanayi Bölgesi 18. caddede faaliyet gösteren iplik fabrikasında çalışan 10 işçi, akşam yemeğinden bir süre sonra bulantı ve baş dönmesi şikayeti yaşadı.
Hastaneye başvuran işçilerin yedikleri akşam yemeğinden zehirlendikleri tespit edildi.
İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA