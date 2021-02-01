Yedikleri tavuktan zehirlenen anne ve 2 çocuğu tedaviye alındı
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Yedikleri tavuktan zehirlenen anne ve 2 çocuğu tedaviye alındı

01.02.2021 11:55 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:59
Yedikleri tavuktan zehirlenen anne ve 2 çocuğu tedaviye alındı

ADIYAMAN'da, evde yedikleri tavuktan zehirlenen Esma akar ile 2 çocuğu, hastanede tedaviye alındı.

ADIYAMAN'da, evde yedikleri tavuktan zehirlenen Esma akar ile 2 çocuğu, hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Evde tavuklu pilav yaparak yiyen Esma Akar ile çocukları Zeynal ve Furkan Akar, bir süre sonra mide bulantısı şikayeti başlayınca 112'yi aradı. Eve giden sağlık ekipleri, zehirlendikleri belirlenen anne ve iki çocuğunu ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Akar ailesi fertlerinin tedavisine başlandı.


Yedikleri tavuktan zehirlenen anne ve 2 çocuğu tedaviye alındı
Yedikleri tavuktan zehirlenen anne ve 2 çocuğu tedaviye alındı
Yedikleri tavuktan zehirlenen anne ve 2 çocuğu tedaviye alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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