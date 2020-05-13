Yedikleri mantardan zehirlenen iki kişi tedavi altına alındı Kayseri'de arazide topladıkları mantarı yiyen iki kişi zehirlendi.

Kayseri'de arazide topladıkları mantarı yiyen iki kişi zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı İncesu köyünde 45 yaşındaki Halim Y. araziden mantar toplayarak evine getirdi. Mantarları kızı 27 yaşındaki Sümeyye Y. ile yiyen Halim Y. zehirlenerek gece fenalaştı. İlk olarak Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki kişi, durumlarının kötüleşmesi üzerine Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA