Yedikleri Köfte Hastanelik Etti

Sivas'ta tekstil fabrikasında çalışan 8 işçi, yedikleri köfteden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle yemeğinde iş yerine ait yemekhanede çıkan köfteden yiyen işçiler bir süre sonra rahatsızlandı. 8 işçi, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Sivas Numune Hastanesinde gözetim altına alınan 8 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS