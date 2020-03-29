YediHilal Derneği dijital okuma grupları kurdu YediHilal Derneği, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla insanların evde kaldıkları süreçte dijital okuma grupları ve hadis halkaları kampanyası başlattı.

YediHilal Derneği, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla insanların evde kaldıkları süreçte dijital okuma grupları ve hadis halkaları kampanyası başlattı.

Bu kapsamda "Bereket Dijitalde Yayılsın" sloganıyla, WhatsApp, Discord, Skype ve Zoom gibi uygulamalar üzerinden kurulan gruplara 8 bin kişi dahil oldu.

YediHilal Derneği Genel Başkanı Salim Sarıyıldız, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "İçinde bulunduğumuz şu zor günlerde bizler de uyarıları dikkate alarak evlerimizdeyiz. İstiyoruz ki evlerimizdeyken de bereketi yaymanın gayreti içinde olalım. Başlatmış olduğumuz hadis halkaları ve okuma grupları gibi çalışmalarla bereketin de dijitalde yayılması için gayret içerisindeyiz. Sizleri de aktif bir şekilde etkileşime davet ediyoruz. İstiyoruz ki bereket dijitalde yayılsın." mesajını verdi.

#BereketDijitaldeYayılsın etiketiyle başlatılan kampanyaya dahil olmak isteyenler, YediHilal Derneği'nin sosyal medya hesaplarından başvuru yapabilir.

Kaynak: AA