Yedigöze Barajı İçme Suyu Projesi için imza süreçleri tamamlandı
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Yedigöze Barajı İçme Suyu Projesi için imza süreçleri tamamlandı

Yedigöze Barajı İçme Suyu Projesi için imza süreçleri tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), İlbank ve müşavirlik hizmetlerini yürütecek firma ile Belediye Hizmetleri Geliştirme Projesi FRIT-2 kapsamında yapılacak olan Yedigöze Barajı İçme Suyu Projesi için imza süreçleri tamamlandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), İlbank ve müşavirlik hizmetlerini yürütecek firma ile Belediye Hizmetleri Geliştirme Projesi FRIT-2 kapsamında yapılacak olan Yedigöze Barajı İçme Suyu Projesi için imza süreçleri tamamlandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, müşavirlik hizmetini yürütecek firma ile sözleşme imzaladı. İmza sırasında kamuoyunu bilgilendiren Başkan Zeydan Karalar, "FRIT-2 kapsamındaki 28 milyon Euro'su hibe, 37 milyon Euro'su ise krediyle yapılacak olan işin imzasını atıyoruz. Yedigöze Baraj'ından Kozan'a, Ceyhan'a Yumurtalık'a ve İmamoğlu'na su götürme işini böylece yapacağız. Hızlı başladık, hızlı gideceğiz. İmamoğlu ve Kozan'a öncelikle hayırlı olsun. Hemen akabinde Ceyhan'a da, Yumurtalık'a da Yedigöze suyunu götüreceğiz. Dünya çapında çok deneyimli bir firma; bu konuda emek vermiş bir firma, hem işimiz sağlam olacak hem en uygunu olacak hem de çok hızlı olacak" dedi.

Yedigöze Barajı İçme Suyu Temini Projesi kapsamında; Kozan, İmamoğlu, Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinin, bu İlçelere bağlı kırsalda bulunan köylerin ve mahallelerin, sağlıklı ve temiz içme suyuna kavuşması amaçlanıyor.

Projenin 1.etabında Yedigöze İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İmamoğlu, Kozan iletim hatları ile Kozan ilçesinin içme suyu şebeke değişimi inşaatı, 2. etabında ise Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinin uzun vadeli içme suyu ihtiyacının temin edilmesi sağlanacak.

2050 yılı nüfus artışı ön görülerek, Yedigöze Barajı İçme Suyu Projesi kapsamında büyük ölçekli arıtma tesisi, ihtiyaç görülen konumlara su depoları ve 595 km'lik içme suyu boru hattı döşenmesi planlanıyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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