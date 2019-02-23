Yedigöze Baraj Projesiyle 1 Milyon Nüfusun Su İhtiyacı Karşılanacak

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü döneminde gerçekleştirilen ve yapımına yeni başlanan projeler hakkında Türkiye'nin farklı illerinden Adana'ya gelen gazetecileri bilgilendirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Durna öncülüğünde gerçekleştirilen geziye Çatalan tesislerinden başlandı. Kuzey Doğu Adana Projesi hakkında basın mensupları bilgilendirildi. Kuzey Doğu Adana Projesi'nin, 2050 yılına kadar 150.000 nüfusa yetecek şekilde planlandığı belirtildi. Proje kapsamında, mevcut Çatalan İçme Suyu Tesisi'ne ilave olarak yapılan Kuzeydoğu Adana Projesi ile Sarıçam, Yüreğir ve Yumurtalık ilçelerine toplam 230 km içme suyu hattı yapımına başlandığı ifade edildi. Bu bölgede bulunan yaklaşık 67 mahalle ve köyün içme suyu ihtiyacı uzun vadeli olarak çözüme kavuşturulması amaçlanıyor. Proje kapsamında 12 adet içme suyu deposu, 8 adet terfi merkezi, 220 km Düktil ve HDPE boru şebeke sisteminin yapımının gerçekleştirileceği ifade edildi. Bu proje ile Çatalan Arıtma Tesisi'nden alınan sağlıklı içme suyunun halka ulaştırılması ve giderlerde tasarruf sağlanması amaçlanıyor. Proje kapsamında Çatalan Arıtma Tesisi'nin kullanılacağı ve ihtiyaç görülen konumlara ise su depoları ve 220 km'lik boru hattı döşemesinin yapılmasının planlandığı aktarıldı.

Kırsal bölgelerde içme suyu problemi tarihe karışacak

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ)'nin en önemli yatırımlarından biri olarak ön plana çıkan Yedigöze Barajı İçme Suyu Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 1 milyon kişinin içme suyu probleminin ortadan kalkacağı ifade edildi. Proje kapsamında Kozan, İmamoğlu, Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinin uzun vadeli olarak içme suyu ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor bunun yanı sıra ilçe merkezlerine ilave olarak köylerin de Yedigöze Barajı'ndan faydalanması sağlanacak.

Proje kapsamında, toplam 137 mahallenin içme suyu problemine son vermek için büyük ölçekli arıtma tesisi ile ihtiyaç görülen konumlara su depoları yapılması hedefleniyor. Toplamda 630 km uzunluğunda içme suyu hattı döşeneceğinin planlandığı belirtildi. - ADANA

Kaynak: İHA