Son dakika! Bolu'da Yedigöller yolu üzerindeki kaçak yapıların yıkımına başlandı
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Son dakika! Bolu'da Yedigöller yolu üzerindeki kaçak yapıların yıkımına başlandı

Son dakika! Bolu'da Yedigöller yolu üzerindeki kaçak yapıların yıkımına başlandı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde yöresel ürün satışı yapılan 3 yapı ruhsatsız oldukları gerekçesiyle yıkıldı.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde yöresel ürün satışı yapılan 3 yapı ruhsatsız oldukları gerekçesiyle yıkıldı.

Bolu Valiliğince Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde yöresel ürünler satılan ruhsatsız yapıların tespit edilmesi amacıyla İl Özel İdaresi ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin çalışmaları sonucunda kaçak yapılar belirlendi.

Köylüler tarafından özellikle yöresel ürünlerin satıldığı kaçak ve ruhsatsız yapılar için yıkım kararı çıkarıldı.

Bolu merkeze bağlı Hamzabey ve Yakutlar yaylalarında kaçak olduğu tespit edilen 5 yapının yıkılması için çalışma başlatıldı.

Kaçak olduğu belirlenen yapılardan 3'ü yıkılırken, 2'si sahipleri tarafından bulunduğu yerlerden kaldırıldı.

Kaçak yapıları yıkım işleminin Sarıalan ve Saraycık yaylalarında devam edeceği öğrenildi.

Son dakika! Bolu'da Yedigöller yolu üzerindeki kaçak yapıların yıkımına başlandı
Son dakika! Bolu'da Yedigöller yolu üzerindeki kaçak yapıların yıkımına başlandı
Son dakika! Bolu'da Yedigöller yolu üzerindeki kaçak yapıların yıkımına başlandı
Son dakika! Bolu'da Yedigöller yolu üzerindeki kaçak yapıların yıkımına başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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