Yedigöller yolunda karavan uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yedigöller yolunda karavan uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yedigöller yolunda karavan uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı Bolu'da, Yedigöller Milli Parkı'na seyir halinde olan karavan sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı.

BOLU (İHA) - Yedigöller yolunda karavan uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

BOLU - Bolu'da, Yedigöller Milli Parkı'na seyir halinde olan karavan sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Ağaca çarparak durabilen karavanın sürücüsü kazadan yaralı kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun turizm merkezi Yedigöller Milli Parkı'na seyir halinde olan İlhan Bilgiç idaresindeki 06 CKE 319 plakalı karavan kontrolden çıkarak yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Defalarca takla attıktan sonra ağaca çarparak durabilen karavan sürücüsü Bilgiç yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen karavandan kurtarılan Bilgiç, olay yerine yapılan ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi' kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yedigöller yolunda karavan uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Yedigöller yolunda karavan uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Yedigöller yolunda karavan uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Yedigöller yolunda karavan uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title