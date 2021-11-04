BOLU (İHA) - Yedigöller yolunda karavan uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

BOLU - Bolu'da, Yedigöller Milli Parkı'na seyir halinde olan karavan sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Ağaca çarparak durabilen karavanın sürücüsü kazadan yaralı kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun turizm merkezi Yedigöller Milli Parkı'na seyir halinde olan İlhan Bilgiç idaresindeki 06 CKE 319 plakalı karavan kontrolden çıkarak yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Defalarca takla attıktan sonra ağaca çarparak durabilen karavan sürücüsü Bilgiç yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen karavandan kurtarılan Bilgiç, olay yerine yapılan ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi' kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.