Yedigöller yolunda devrilen karavanın sürücüsü yaralandı - Haberler
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Yedigöller yolunda devrilen karavanın sürücüsü yaralandı

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Yedigöller yolunda devrilen karavanın sürücüsü yaralandı

Yedigöller Milli Parkı yolunda karavanın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

BOLU (AA) - Yedigöller Milli Parkı yolunda karavanın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bolu'dan Yedigöller Milli Parkı'na seyir halinde olan İlhan B. idaresindeki 06 CKE 319 plakalı karavan, kontrolden çıkarak yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı.

Ormanlık alanda takla attıktan sonra bir ağaca çarparak durabilen karavanın sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisinde tedavi altına alındı.

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri
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