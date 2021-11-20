Yedigöller yolunda buzlanma; sürücüler geri döndü - Haberler
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Yedigöller yolunda buzlanma; sürücüler geri döndü

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel
Yedigöller yolunda buzlanma; sürücüler geri döndü

BOLU'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı yolunda, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksama oldu.

BOLU'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı yolunda, Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksama oldu. Aracında kış lastiği takılı olmayan bazı sürücüler, yoldan geri dönmek zorunda kaldı.

Yedigöller Milli Parkı yolunda kar yağışı, bir süre etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte soğuk havanın da etkisiyle yol üzerinde buzlanma meydana geldi. Özellikle sonbaharda Türkiye'nin her yerinden binlerce ziyaretçinin ağırlandığı Yedigöller Milli Parkı'na gitmek isteyen bazı sürücüler, yolda kaldı. Dik rampaların bulunduğu zorlu yoldaki buzlanma nedeniyle ulaşımda aksama oldu. Aracında kış lastiği takılı olmayan bazı sürücüler, yoldan geri dönmek zorunda kaldı. Kar yağışıyla yolda ve yeşil alanlarda ince kar örtüsü de oluştu.


Yedigöller yolunda buzlanma; sürücüler geri döndü

Yedigöller yolunda buzlanma; sürücüler geri döndü

Yedigöller yolunda buzlanma; sürücüler geri döndü

Yedigöller yolunda buzlanma; sürücüler geri döndü

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Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri

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