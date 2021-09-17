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Yedigöller yolu üzerindeki kaçak yapılar yıkıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yedigöller yolu üzerindeki kaçak yapılar yıkıldı

Bolu'da, Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde izinsiz yapılan ve müsadere kararı verilen kaçak yapılar iş makineleriyle yıkıldı.

Bolu'da, Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde izinsiz yapılan ve müsadere kararı verilen kaçak yapılar iş makineleriyle yıkıldı.

Bolu'da, Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde bulunan ve daha önce yasal işlem uygulanan kaçak yapılarla ilgili dava açıldı. Kaçak yapılarla ilgili yargılama sonunda mahkeme tarafından müsadere kararı verildi.

Verilen yargı kararları neticesinde kaçak yapılar müsadere edilerek daha önce de belirlenen tarihte iş makineleriyle yıkım işlemleri gerçekleştirildi. Yetkililer tarafından bundan sonra da ormanlık alanlarda kaçak yapılaşmaya müsaade edilmeyeceği bildirildi. - BOLU

Yedigöller yolu üzerindeki kaçak yapılar yıkıldı

Yedigöller yolu üzerindeki kaçak yapılar yıkıldı

Yedigöller yolu üzerindeki kaçak yapılar yıkıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yedigöller yolu üzerindeki kaçak yapılar yıkıldı - Haberler
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