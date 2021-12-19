YEDİGÖLLER YOLU KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA NEDENİYLE ULAŞIMA KAPATILDI - Haberler
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YEDİGÖLLER YOLU KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA NEDENİYLE ULAŞIMA KAPATILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı yolu, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldı.

BOLU (DHA) - BOLU'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı yolu, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yedigöller'e gelen tatilciler, geri dönmek zorunda kaldı.

Yedigöller Milli Parkı'nda kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte soğuk havanın da etkisiyle yolda buzlanma meydana geldi. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri tarafından milli park yolunun Sarıçam köyü sapağına beton bariyerler yerleştirilerek, tatilcilerin ilerlemesi engellendi. Sürücüler, Yedigöller Milli Parkı'nın kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldığına yönelik yol üzerine konulan tabelalarla da uyarıldı. Yedigöller'e gitmek isteyenler geri dönmek zorunda kaldı.

YEDİGÖLLER YOLU KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA NEDENİYLE ULAŞIMA KAPATILDI

YEDİGÖLLER YOLU KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA NEDENİYLE ULAŞIMA KAPATILDI

YEDİGÖLLER YOLU KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA NEDENİYLE ULAŞIMA KAPATILDI

YEDİGÖLLER YOLU KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA NEDENİYLE ULAŞIMA KAPATILDI

YEDİGÖLLER YOLU KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA NEDENİYLE ULAŞIMA KAPATILDI

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