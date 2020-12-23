Yedigöller yolu kar ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatıldı
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Yedigöller yolu kar ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatıldı

23.12.2020 15:23 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:41

Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Yedigöller Milli Parkı yolu kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Yedigöller Milli Parkı yolu kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Bolu Valiliğince kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tehlike arz ettiği gerekçesiyle Yedigöller Milli Parkı yolunun ulaşıma kapatılması kararlaştırıldı.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri tarafından yolun Sarıçam köyü sapağına beton bariyerler yerleştirildi.

Yedigöller'e gitmek isteyenler, bariyerin olduğu bölgeden geri dönüyor.

Yedigöller yolu kar ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Yedigöller yolu kar ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Yedigöller yolu kar ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Yedigöller yolu kar ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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