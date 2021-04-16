YEDİGÖLLER YOLU, İKLİM KOŞULLARI NEDENİYLE AYLARDIR TRAFİĞE KAPALI
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YEDİGÖLLER YOLU, İKLİM KOŞULLARI NEDENİYLE AYLARDIR TRAFİĞE KAPALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı yolu, Aralık ayında kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatılmasının ardından hala ulaşıma açılamadı.

BOLU'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı yolu, Aralık ayında kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatılmasının ardından hala ulaşıma açılamadı.

Bolu Valiliği tarafından, geçen yıl Aralık ayında kar yağışı ve buzlanmanın meydana geldiği Yedigöller Milli Parkı yolunun ulaşıma kapatılmasına karar verildi. Can ve mal güvenliği konusunda tehlike arz ettiği gerekçesiyle kapatılan yola, beton bariyerler yerleştirildi. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri tarafından Sarıçam köyü sapağına beton bariyerler konularak yol kapatıldı. Nisan ayının ortasına gelinmesine rağmen yolun Bolu'dan ulaşımı sağlayan yol ulaşıma açılamadı. Yolun karla kaplı olması nedeniyle yol ulaşıma açılmazken, ulaşım Mengen ilçesindeki yoldan sağlanıyor. Beton bariyerlerle kapalı olan yolda Yedigöller Milli Parkı yolu iklim şartlarından dolayı ulaşıma kapalıdır. Ulaşım, Zonguldak-Mengen karayolundan sağlanmaktadır." yazılı tabela bulunuyor.

YEDİGÖLLER YOLU, İKLİM KOŞULLARI NEDENİYLE AYLARDIR TRAFİĞE KAPALI
YEDİGÖLLER YOLU, İKLİM KOŞULLARI NEDENİYLE AYLARDIR TRAFİĞE KAPALI
YEDİGÖLLER YOLU, İKLİM KOŞULLARI NEDENİYLE AYLARDIR TRAFİĞE KAPALI
YEDİGÖLLER YOLU, İKLİM KOŞULLARI NEDENİYLE AYLARDIR TRAFİĞE KAPALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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