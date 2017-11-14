Yedigöller sonbaharda rengarenk

Yedigöller havadan görüntülendi



DÜZCE - Türkiye'nin en güzel milli parklarından biri olan Yedigöller sonbaharda rengarenk bir görüntü aldı. Doğal güzelliği görmeye gelenler kilometrelerce kuyruk oluşturdular.

Özellikle sonbaharda yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğrayan Yedigöller Milli Parkı görüntüsüyle kendine hayran bırakıyor. Özellikle sonbaharda fotoğraf tutkunlarının değişilmez mekanı haline gelen Yedigöller'de hafta sonu yoğunluk yaşanıyor. Tatilciler hafta sonu kilometrelerce kuyruk oluşturdular. Bu görüntüler drone ile havadan ise böyle görüntülendi.

Yedigöller, içinde barındırdığı Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl ile tüm doğa severlerin uğrak yeri haline geldi.