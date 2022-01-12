YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI'NDA YENİ BİTKİ TÜRÜ KEŞFEDİLDİ

BOLU (DHA) - BARTIN Üniversitesi'nden Dr. Bilge Tunçkol ile arkadaşları, Bolu Yedigöller Milli Parkı'nda yeni bitki türü keşfetti. Dünyada ilk kez görüldüğünü belirttiği bitki türü ile ilgili bilgi veren Tunçkol, Keşfedilen bitki türü; gösterişli renkte çiçeklere sahip olan ve oldukça sınırlı bir alanda, bazaltik ve kireç taşı kayalık habitatlarda bulunuyor dedi.

Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu Ormancılık Programı Öğretim Üyesi Dr. Bilge Tunçkol ile Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Neval Güneş Özkan, Bolu Yedigöller Milli Parkı Gurbetkayası mevkisinde, 2017 yılında sürdürülen floristik çalışmalar sırasında Prof. Dr. Necmi Aksoy tarafından toplanan otsu bitki taksonunun detaylı incelemesinde yeni bitki türünün olduğunu fark etti. Dünyadaki obrizya (aubrieta sp.) taksonları üzerine yaptıkları çalışmalarla tanınan, bu cinsin önde gelen uzmanı olan Prof. Dr. Ihsan Al-Shehbaz ile birlikte detaylı çalışmalar sürdürüldü ve bitkinin bilim dünyası için yeni tür olduğuna karar verildi.

Dünyada ilk kez görüldüğü belirtilen bitki türü için Missouri Botanical Garden'dan Prof. Dr. Ihsan A. Al-Shehbaz ile keşfi gerçekleştiren kişilere atfen 'Aubrieta necmi-aksoyi Tunçkol, N. Özkan & Al-Shehbaz' ismi verildi. Dr. Bilge Tunçkol, Dr. Neval Güneş Özkan ve Prof. Dr. Ihsan A. Al-Shehbaz tarafından bilim dünyasına kazandırılan bitki türü ile ilgili bilimsel yayın 'Phytotaxa'da da yer aldı.

'ENDEMİK TÜR OLARAK ÖNERİLDİ'

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Dr. Bilge Tunçkol, 2017 yılında Yedigöller Milli Parkı, Gurbetkayası mevkisinde sürdürülen floristik çalışmalar sırasında Prof. Dr. Necmi Aksoy tarafından toplanan otsu bitki taksonunun detaylı incelemeleri sonucunda bilim dünyası için yeni bir bitki türü olduğu fark edildi. Tüm dünyadaki obrizya (aubrieta sp.) taksonları üzerine yaptığı çalışmalarla bu cinsin önde gelen uzmanı olan Prof. Dr. Ihsan Al-Shehbaz ile birlikte detaylı çalışmalar sürdürülerek bilim dünyası için yeni bir bitki türü olduğuna karar verildi dedi.

Çalışmalarla 'aubrieta' cinsine bağlı tür sayısının 22'ye yükseldiğinin kaydeden Tunçkol, Yeni bulunan bitki taksonunun betimlemesi ve morfolojik çalışmaları Bartın Üniversitesi ve Düzce Üniversitesi araştırma laboratuvarlarında gerçekleştirildi. Bulunduğu kayalık habitatta az sayıda bireyle temsil edildiğinden ve yayılış alanı itibarıyla popülasyonun ekoturizm ve ormancılık faaliyetlerinden olumsuz etkilenmesi muhtemel olduğundan, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği kriterlerine göre tehlike durumu kritik olan endemik bir tür olarak önerildi. Keşfedilen bitki türü; gösterişli renkte çiçeklere sahip olan ve oldukça sınırlı bir alanda, bazaltik ve kireç taşı kayalık habitatlarda bulunuyor diye konuştu.