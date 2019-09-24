Yedigöller'de sonbahar kampı yapıldı

24.09.2019 13:22

Bolu Köroğlu Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneğince Yedigöller Milli Parkı'nda sonbahar kampı ve yürüyüşü düzenlendi.

Derneğin yönetim kurulu üyesi Birol Alim'in liderliğinde düzenlenen kamp ve doğa yürüyüşü etkinliğine, dernek üyeleri ve doğa tutkunlarından oluşan yaklaşık 50 kişi katıldı.

Yedigöller'de farklı boyutlarda çadırlar kuran doğa tutkunları, çocukları ve aileleriyle doğa ile iç içe bir gece geçirdikten sonra bölgede yaklaşık 7 kilometrelik bir yürüyüş yaptı.

Kampa katılanlara, çadır kurma teknikleri ve çadır kurarken dikkat edilmesi gereken hususlar ile yürüyüş esnasında yapılması ve yapılmaması gereken konular da uygulamalı olarak anlatıldı.

Kamp sorumlusu Birol Alim, bahar ve yaz mevsimi boyunca devam eden kamp etkinliği ve yürüyüş programları kapsamında yeniden bir araya geldiklerini söyleyerek, etkinliklerin sonbahar döneminde yoğun olarak devam edeceğini belirtti.

Alim, aralık ayında da kış kampı yapmaya başlayacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA