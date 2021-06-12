Yedigöller'de pandemi sessizliğinde tatil keyfi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yedigöller'de pandemi sessizliğinde tatil keyfi

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU'da, Yedigöller Milli Parkı'na pandemi nedeniyle az sayıda gelen tatilci, doğanın ve manzaranın keyfini çıkardı.

BOLU'da, Yedigöller Milli Parkı'na pandemi nedeniyle az sayıda gelen tatilci, doğanın ve manzaranın keyfini çıkardı.

Kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki, doğal güzellikleriyle bilinen Yedigöller Milli Parkı doğa tutkunlarını kendisine çekiyor. Nazlıgöl, Seringöl, Deringöl, Sazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Büyükgöl'den oluşan Yedigöller'e gelen az sayıda ziyaretçi, pandemi nedeniyle sakin olan parkta doğal ortamın ve manzaranın keyfini çıkardı. HES koduyla girişlerin sağlanırken, günübirlik tatilciler göllerin çevresindeki parkurlarda yürüyüşe çıkarak zaman geçirdi. Kamp için Yedigöller'e gelenler ise geceyi burada geçirdi.


Yedigöller'de pandemi sessizliğinde tatil keyfi
Yedigöller'de pandemi sessizliğinde tatil keyfi
Yedigöller'de pandemi sessizliğinde tatil keyfi
Yedigöller'de pandemi sessizliğinde tatil keyfi
Yedigöller'de pandemi sessizliğinde tatil keyfi
Yedigöller'de pandemi sessizliğinde tatil keyfi
Yedigöller'de pandemi sessizliğinde tatil keyfi
Yedigöller'de pandemi sessizliğinde tatil keyfi
Yedigöller'de pandemi sessizliğinde tatil keyfi
Yedigöller'de pandemi sessizliğinde tatil keyfi
Yedigöller'de pandemi sessizliğinde tatil keyfi
Yedigöller'de pandemi sessizliğinde tatil keyfi
Yedigöller'de pandemi sessizliğinde tatil keyfi
Yedigöller'de pandemi sessizliğinde tatil keyfi
Yedigöller'de pandemi sessizliğinde tatil keyfi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

Son dakika haberleri! Akar, İtalya ve İngiltere Savunma Bakanları ile Sicilya'daki üçlü toplantıda bir araya geldi
Son dakika haberleri! Akar, İtalya ve İngiltere Savunma Bakanları ile Sicilya'daki üçlü toplantıda bir araya geldi
MİT'in nokta operasyonu ile KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu etkisiz hale getirildi
MİT'in nokta operasyonu ile KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar: '(S-400 tedariki) Muhataplarımızın teknik anlamda kaygısını ele almaya hazır olduğumuzu belirttik. Makul ve mantıklı...
Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar: "(S-400 tedariki) Muhataplarımızın teknik anlamda kaygısını ele almaya hazır olduğumuzu belirttik. Makul ve mantıklı...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Murat Kurum Bülent Turan Boris Johnson Memduh Büyükkılıç
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Selçuk Balcı Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Roland Garros Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yedigöller'de pandemi sessizliğinde tatil keyfi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 16:00:55. #1.14#

title