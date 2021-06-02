Son dakika haber! Yediği yemeği yutamayan 8 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika haber! Yediği yemeği yutamayan 8 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Yediği yemeği yutamayan 8 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti Minik Ensar'ın son yemeği canına mal oldu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yediği yemeği yutamayan 8 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti.

Yediği yemeği yutamayan 8 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti

Minik Ensar'ın son yemeği canına mal oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yediği yemeği yutamayan 8 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi 1205 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ensar İltegün ismindeki zihinsel engelli çocuk, yemek yerken ağzına attığı lokmasını yutamadı. Yediği yemek boğazına takılan minik Ensar, nefes almakta güçlük çekti. Çocuğun nefes alamadığını fark eden yakınları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olayın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri, minik Ensar'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra tedavi edilmek için hastaneye götürülmek üzere ambulansa alınan minik Ensar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Minik Ensar'ın cansız bedeninin otopsi yapılmak üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi.

Son dakika haber! Yediği yemeği yutamayan 8 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haber! Yediği yemeği yutamayan 8 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haber! Yediği yemeği yutamayan 8 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haber! Yediği yemeği yutamayan 8 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haber! Yediği yemeği yutamayan 8 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haber! Yediği yemeği yutamayan 8 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu

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