Yediği pastadaki iğnenin boğazına saplandığı iddiası

09.02.2020 16:05 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:05

KAHRAMANMARAŞ'ta yaşayan Ramazan Orçan, arkadaşının doğum günü için gittiği pastanede yediği pastadaki iğnenin boğazına saplanması sonucu hastanelik olduğunu öne sürdü. Orçan, iğnenin ameliyatla çıkarıldığını ve taburcu olduktan sonra pastane yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Olay, perşembe akşamı, Tekerek yolundaki pastanede meydana ageldi. Ramazan Orçan, arkadaşının doğum gününü kutlamak için pastaneye gitti. Garsonlar tarafından getirilen doğum günü pastasından yiyen Orçan, iddiaya göre, boğazında acı hisseti. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne giden Orçan'ın boğazında, çekilen röntgene bakılarak, iğne olduğu tespit edildi. Hemen ameliyata alınan Orçan'ın boğazındaki iğne çıkarıldı.

'ÇİKOLATA ZANNEDİP YUTTUM'Hastanede tedavisi devam eden Ramazan Orçan, pastane yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirterek, şunları söyledi:

"Arkadaşımızın doğum günüydü. Pasta garsonlar tarafından getirilip ikram edildi. Pastayı yerken boğazımda bir şey durduğunu hissettim. İlk önce çikolata parçası zannettim, yutkunmaya çalıştım. Biraz yutkundum, akabinde su içtim ama orada takılı kaldı, aşağı inmedi. Daha sonra beni öksürük tuttu ve nefes alamamaya başladım. Apar topar fakültenin acil servisine geldik. Acil serviste yapılan işlemler sonrasında çekilen filmlerde boğazımda toplu iğne olduğu tespit edildi. Birkaç defa endoskopi ile almaya çalıştılar ama alamayınca ameliyat geçirdim. Ameliyatla toplu iğne bulunduğu yerden çıkarıldı. Herhangi bir şey yiyip içemiyorum, serumla besleniyorum. Süreç tamamlandıktan sonra firmayla ilgili suç duyurusunda bulunacağım."

Kaynak: DHA