Yediği Dondurmadan Zehirlenen Orhan Gencebay Hastaneye Kaldırıldı

Yediği Dondurmadan Zehirlenen Orhan Gencebay Hastaneye Kaldırıldı

Son dönemlerde Arif Sağ ile yaşadığı polemikle gündeme gelen usta sanatçı Orhan Gencebay, gıda zehirlenmesi nedeni ile hastaneye kaldırıldı.

Usta sanatçı Orhan Gencebay zehirlenme gerekçisiyle hastaneye kaldırıldı.

ONUR AKAY DUYURDU

Onur Akay'dan Orhan Gencebay hayranlarını üzecek bir haber geldi. Onur Akay, Twitter adresinden usta sanatçı Orhan Gencebay'ın gıda zehirlenmesi nedeni ile hastanede tedavi altında olduğunu duyurdu.

"ATEŞİ YÜKSELDİ, HASTANEYE KALDIRDILAR"

Orhan Gencebay'la çekilmiş bir fotoğrafını da paylaşan Onur Akay, "Dün gece ateşi yükselen değerli sanatçımız Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı. Gencebay'a gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. Geceyi hastanede geçiren ve tedavisi devam eden ustamıza acil şifalar dilerim" notunu düştü.

"BALLI BADEMLİ DONDURMADAN ZEHİRLENMİŞ"

Onur Akay, kendisine ulaşan gazetecilere şu açıklamayı yaptı: "Dün gece evinde yediği dondurmadan zehirlenmiş. Karnı şişen ve şiddetli baş ağrısı ile yoğun halsizlikten şikâyet eden Orhan Gencebay'ı ambulansla hastaneye kaldırmışlar. Çok sevdiği ballı bademli dondurmadan zehirlendiği anlaşılmış. Değerli sanatçımız, hastanede yükselen ateşi ve gece boyunca kritik seyreden durumuyla, yakınlarını endişelendirmiş. Şu an sağlık durumu iyi."

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YORUMLAR (18)

  • HAKİKİ TOSUN PASA :
    Bu kadar insanin bedduasi tuttu demekki darısı diger akıllı arkadaslarının basina
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  • DERE:
    zamanında sevim emre için azize gencebayı terkettin. azize oğlunuzun düğününe bile giremedi sevim onu kovdu.sen yediğin dondurmadan değil herkes biliyor ki çektiğin ottan zehirlenmişsindir zehir zıkkım olsun sana gebersen arkandan bir fatiha okumam
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