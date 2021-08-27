Yediemin otoparkları taksilerle doldu
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Yediemin otoparkları taksilerle doldu

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç - Haberler | Güncel

Yediemin otoparkları taksilerle doldu İstanbul'da taksicilere yönelik şikayetlerin artması üzerine denetimler de sıklaştı.

Yediemin otoparkları taksilerle doldu

İSTANBUL - İstanbul'da taksicilere yönelik şikayetlerin artması üzerine denetimler de sıklaştı. Yediemin otoparkları denetimlerde bağlanan taksilerle doldu. Adeta sarıya bürünen otoparklar drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da son dönemde taksicilere yönelik şikayetler artınca Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekiplerinin de denetimleri sıklaştı. Hemen hemen her gün Eminönü, Beyoğlu gibi tarihi ve turistik mekanlarda taksilere yönelik denetim gerçekleştiren ekipler, trafiğe çıkmaya elverişli olmayan taksileri bağladı. İstanbul'da bulunan yediemin otoparkları da taksilerle doldu. Adeta sarıya bürünen otoparklar drone ile havadan görüntülendi.

Yediemin otoparkları taksilerle doldu
Yediemin otoparkları taksilerle doldu
Yediemin otoparkları taksilerle doldu
Yediemin otoparkları taksilerle doldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç

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