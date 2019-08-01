Yediemin otoparkındaki yangında, sigara izmariti şüphesi

İZMİR'in Bornova ilçesinde, otluk alanda çıkıp, yediemin otoparkına sıçrayan yangında 13 araç tamamen yanarken, 9 araçta hasar meydana geldi. Yangının, söndürülmeden atılan sigara izmaritinden çıkmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Dün saat 19.30 sıralarında, Yeşilova semtinde bulunan ve yerleşim yerlerinin yakınında olan otluk alanda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere su sıkarak müdahale eden itfaiye ekiplerine, yakındaki alışveriş merkezinin güvenlik personeli de destek verdi. Ancak alevler, otluk alanın yanındaki yediemin otoparkına sıçradı. Güçlükle kontrol altına alınarak, söndürülen yangında aralarında hurdaların da bulunduğu çeşitli marka ve modelde 13 araç tamamen yandı. 9 araçta ise hasar oluştu.

Yangın sırasında yükselen duman kentin birçok noktasından görülürken, çevredeki yerleşim yerlerinde oturan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Yangın ile ilgili başlatılan soruşturma sürerken, polis, kundaklama ihtimaline dair bulguya rastlamadı. Yangının söndürülmeden atılan sigara izmaritinden çıkmış olma ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.



Kaynak: DHA