Yediemin Otoparkındaki Yangın 1 Saatte Kontrol Altına Alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen yediemin otoparkındaki yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Alevlerin otoparkın yanındaki tarladan sıçradığı belirlendi.

İslahiye ilçesi Erenler Mahallesi'nde bulunan yediemin otoparkında öğle saatlerinde çıkan yangında, kamyon ve otomobillerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 20 araç hasar gördü. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından alevler yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangın esnasında ise polisler bölgede geniş güvenlik tedbirleri aldı. Yangının sebebini araştıran ekipler, alevlerin otoparkın hemen yanındaki bir tarladan sıçradığını tespit etti. Tarlada çıkan anız yangının sebebinin ise henüz bilinmediği öğrenildi.

Alevlerin kontrol altına alındığı yangında soğutma çalışmaları sürüyor - GAZİANTEP