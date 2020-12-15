Yediemin otoparkındaki hırsızlar otopark sahipleri çıktı
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Yediemin otoparkındaki hırsızlar otopark sahipleri çıktı

15.12.2020 14:45 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:50
Yediemin otoparkındaki hırsızlar otopark sahipleri çıktı

Pendik'teki yediemin otoparkı sahipleri ve işletmecileri, uzun vadeli olarak çekilen araçları tespit edip TIR'larla Bursa'ya götürdü.

Pendik'teki yediemin otoparkı sahipleri ve işletmecileri, uzun vadeli olarak çekilen araçları tespit edip TIR'larla Bursa'ya götürdü. Bursa'da 100 milyon TL değerinde 47 aracı parçalayarak satan şüpheliler, yakalandı. 

Pendik'te bulunan Yediemin otoparkındaki araçların satışı üzerine ihbar alan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık ve Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği, yaptıkları ortak çalışma ile 5 şüpheli yakalandı. İddiaya göre uzun vadeli olarak çekilen araçları tespit eden şüpheliler, araçları TIR'lar ile Bursa'nın Yıldırım İlçesi'nde kendilerine ait olan otoparka indirdiler. 47 aracın parçalarını sökerek satan şüphelilerin, yaklaşık 100 milyon TL değerinde kazanç elde ettiği öğrenildi. 3 şüpheli adliyeye sevk edilerek tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis ekipleri, TIR şoförlerinin olayla bir alakası olmadığını, sadece taşıma işleminde aracı olduklarını tespit etti.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDIAraçların TIR'lara yüklenerek Bursa'ya götürülme anları kameralara yansıdı. Öte yandan araçların parçalanarak sadece iskeletleri kaldığı görüntülendi.


- İstanbul
Yediemin otoparkındaki hırsızlar otopark sahipleri çıktı
Yediemin otoparkındaki hırsızlar otopark sahipleri çıktı
Yediemin otoparkındaki hırsızlar otopark sahipleri çıktı
Yediemin otoparkındaki hırsızlar otopark sahipleri çıktı
Yediemin otoparkındaki hırsızlar otopark sahipleri çıktı
Yediemin otoparkındaki hırsızlar otopark sahipleri çıktı
Yediemin otoparkındaki hırsızlar otopark sahipleri çıktı
Yediemin otoparkındaki hırsızlar otopark sahipleri çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali AKSOYER

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