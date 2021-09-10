Yediemin kendisine emanet edilen araçları satıp borcunu ödedi

Denizli'de icra veya aracın eksik evrakları nedeniyle yediemin otoparkına çekilen yaklaşık 50 araç ortadan kayboldu.

Denizli'de icra veya aracın eksik evrakları nedeniyle yediemin otoparkına çekilen yaklaşık 50 araç ortadan kayboldu. Borçlarını ödeyip geldikleri yedieminde araçlarının işletmeci tarafından satıldığını öğrenen mal sahiplerinin şaşkınlığı, birikmiş otopark ücreti yüzünden açılan icra dosyalarıyla bir kat daha arttı.

Denizli'nin Çardak ilçesinde icralık olan veya evrak eksikliği nedeniyle trafiğe çıkamayan araçlar, polis karakolu bitişiğindeki yediemin otoparkına çekildi. Geçen sürede borçlarını ödeyerek eksikliklerini gideren mal sahipleri, araçlarını geri alabilmek için yediemine geldiklerinde akıllara durgunluk getiren olay ortaya çıktı. Kapısına kilit vurulan yedieminde muhatap bulamayan araç sahipleri, bitişikteki polis karakoluna müracaat etti. Otoparkta olması gereken araçların çalınmış olabileceğini söyleyen polisler, mağdurların ifadesine başvurdu.

Kendisine emanet edilen araçları satıp borcunu ödemiş

Cumhuriyet Savcılığına giderek suç duyurusunda bulunan mağdurlar, gerçekleri öğrendiklerinde büyük şok yaşadı. Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında yediemin otoparkı işletmesinin 2 kez el değiştirdiği ve son işletmecinin ise piyasaya olan borçlarını ödeyebilmek için araçları sahiplerinden habersiz bir şekilde tırlara yükleyip götürerek sattığı ortaya çıktı. Savcılık, kapısına kilit vurularak terk edilen yediemin işletmecisinin ifadesini aldı. Kendisine emanet edilen araçları sattığını kabul eden işletmecinin, ifadesinde bu parayla borçlarını ödediğini ve mağdurlara olan borcunu da ödemek istediğini söylediği öğrenildi.

Hem aracını sattı hem de otopark parası yüzünden icraya verdi

Mağdurlardan birisi olan Rasim Ayhan, borcunu ödeyerek 1,5 yıl önce çekilen aracını geri almak istedi. Kendisine aracının çalındığı söylenen Ayhan, daha yaşadığı ilk şoku atlatamadan yediemin tarafından otopark ücretini ödemediği gerekçesiyle icraya verildiğini öğrenince neye uğradığını şaşırdı.

Olan bitene anlam veremediğini belirten Rasim Ayhan, "Bundan 1.5 yıl önce buradan Denizli'ye giderken arabamı çevirdiler. Çevirdikten sonra arabamın üzerinde bağlama olduklarını söylediler, sonra arabamı yediemin otoparkına çektiler. Ben borçlarımı ödedim, arabamı çıkarmaya geldiğimde arabamın çalındığını söylediler. Yediemin otoparkı ile trafik karakolu arasında bir tel örgü var. Evrak, belge yok, bana bir tebliğ yok. Aracımın satılması için herhangi bir neden de yok, icra bana öyle bir kağıt göndermedi. Aracım nerede bilmiyorum. Polisler buradayken benim aracım nasıl gitti. Normal şartlarda aracım çekildikten sonra borcumu ödediğimde karakola gidip, evrak alıp tekrardan yediemine gelmem ve bu evrakı onaylatıp aracımı o şekilde çıkarmam gerekiyor. Ancak aracım ortalıkta yok. Şu anda aracım satılmış değil, aracım buradan çalınmış. 6 ay önce yediemin otoparkı beni icraya verdi. Aracımın otopark ücretini ödemem için. Buna da anlam veremiyorum" dedi.

Borcunu ödedikten sonra aracını almaya geldiğinde 'Aracınız çalındı' yanıtını alanlardan birisi olan Hasan Kılınç da, "Dazkırı'dan Denizli'ye giderken aracımda sigorta olmadığı için bağlandı. Ben borcum olduğu için yaptıramadım. Ben borcumu ödedim, buraya aracımı almaya geldiğimde 'Aracınız yok, çalındı' denildi. Aracımın nerde olduğumu da bilmiyorum, kimse bir yol göstermiyor. Mağdurum ve mağdurluğumun giderilmesini istiyorum. Aracım çalınmış gözüküyor. Otoparkta yok, yediemin otoparkından sorumlu hiç kimse yok" diye konuştu.

Hacizli traktörü çalınınca banka bu kez arazilerini satışa çıkardı

Banka kredisiyle aldığı traktörün taksitlerini ödeyemeyen Engin Yüncü'nün ise traktörü haczedildi. Bankanın haciz işlemi sonrası yediemin otoparkına çektirdiği traktör ortalıktan kayboldu. Traktörünün çalındığı şokunu atlatamayan Yüncü, bankanın traktörün borcu yüzünden bu kez arazilerini satışa çıkarmasıyla ikinci bir şokla daha karşılaştı.

50'ye yakın aracın çalındığını ancak birçoğunun haberi olmadığını iddia eden Yüncü, yaşananları şu sözlerle aktardı:

"3,5 yıl önce banka kredisiyle sıfır traktör aldım. Durumum olmadığı için taksitlerini ödeyemedim. Traktörüm elden haciz edildi. Çardak'ta arkamda görmüş olduğunuz yediemin otoparkına teslim edildi. Traktörümün yediemin otoparkına çekilmesinden 1 yıl sonra ihaleye çıkarılacağı ve orada olmam gerektiği tebliğ edildi. İhaleye gittiğimizde traktörün ihaleye çıkmadığını fark ettik. Sadece benim traktörüm değil, birçok araç yoktu. Sadece hurda araçlar kalmıştı. Araştırdığımızda yediemin otoparkının devir olduğunu öğrendik. Devir alan kişide bir başkasını devretmiş. Buradaki araçlar kayıp. Traktörüm ortadan kaybolunca bu sefer banka arazilerime icraya çıkardı. Şu ana kadar 50'ye yakın aracın ortadan kaybolduğunu öğrendik. Aracının kaybolduğunu bilen çok az kişi var, birçoğunun durumdan haberi yok"

İnanmadı, gelip görünce şok yaşadı

İlçede olan biteni arkadaşlarından duyan ve kontrol için yediemin otoparkına geldiğinde gerçek olduğunu anlayan Hüseyin Kozan da, "Benim traktörüm bağlandı. Buraya yediemin otoparkına teslim oldu. 6 ay geçti ve başka yerden duydum ki burada traktörler çalınmış. Geldim, baktım benim traktörümde yok. Suç duyurusunda bulundum. Kimse benimle muhatap olmadı, bana bir bilgi verilmedi. Traktör nerede olduğu belirsiz, hırsızın elinde" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı