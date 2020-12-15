-Yediemin'de 100 milyonluk vurgun
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-Yediemin'de 100 milyonluk vurgun

15.12.2020 14:50 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:24

-Yediemin'de 100 milyonluk vurgun -Araçları çalanlar oto parkın sahipleri çıktı -Pendik'teki Yediemin Otoparkında şoke eden hırsızlık Pendik'te bulunan Yediemin Otoparkındaki 100 milyon TL değerindeki 47 aracın çalınması olayının altından şoke eden detaylar çıktı.

-Yediemin'de 100 milyonluk vurgun

-Araçları çalanlar oto parkın sahipleri çıktı

-Pendik'teki Yediemin Otoparkında şoke eden hırsızlık

İSTANBUL - Pendik'te bulunan Yediemin Otoparkındaki 100 milyon TL değerindeki 47 aracın çalınması olayının altından şoke eden detaylar çıktı. Otomobilleri çalanların otopark sorumluları oldukları belirlendi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son 1 ayda Pendik'teki Yediemin Otoparkında meydana gelen otomobil hırsızlığı ihbarları üzerine harekete geçti. Yankesicilik ve Dolandırıcılık ile Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin müşterek çalışmasıyla araçların otoparkta tırlara yüklenip Bursa Yıldırım ilçesinde bulunan başka otoparklara götürülerek orada parçalara ayrılıp satıldığı ortaya çıktı. Ekipler, tır şoförlerine ulaşarak ifadelerini aldı. Tır şoförleri, taşıdıkları araçları hurda olarak bildiklerini, bu şekilde bilgi verildiğini söyleyerek tırları kiralayan kişilerin isimlerini verdi. Bunun üzerine ekipler, olayın şüphelisi oldukları belirlenen şahısları yakalamak için harekete geçti.

Araçları çalanlar otopark sahipleri çıktı

Ekipler, Yediemin Otoparkından toplam 100 milyon TL değerindeki 47 aracın çalınması olayıyla ilgili olarak 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 3'ünün Yediemin Otoparkının sorumlusu ve ortakları olduğu ortaya çıktı. 2 şüphelinin ise Bursa'da otomobilleri satın alan kişiler olduğu öğrenildi. Şüphelilerin, otoparklardaki kapasite dolduğunda araçları önce Tuzla'daki bir depoya gönderdiği daha sonra da kiraladıkları tırlarla Bursa'ya götürdüğü belirlendi. Bursa'daki otoparklarda yapılan operasyonlarda ise çok sayıda henüz parçalanmamış ya da hurda haldeki araç ele geçirildi.

3 kişi tutuklandı

Yankesicilik ve Dolandırıcılık ile Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin müşterek çalışmasıyla gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

-Yediemin'de 100 milyonluk vurgun
-Yediemin'de 100 milyonluk vurgun
-Yediemin'de 100 milyonluk vurgun
-Yediemin'de 100 milyonluk vurgun
-Yediemin'de 100 milyonluk vurgun
-Yediemin'de 100 milyonluk vurgun

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE ŞEKER

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