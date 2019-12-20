Yedi Yaşındaki Hawas'ın Bardareş Mülteci Kampı'ndaki Yaşamı
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Yedi Yaşındaki Hawas'ın Bardareş Mülteci Kampı'ndaki Yaşamı

Türkiye'nin Ekim ayında Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra Irak Bölgesel Kürt Yönetimi altındaki bölgelere sığınanlar arasında 7 yaşındaki Hawas Mesud da var. Mesud, Kuzey Irak'taki Bardareş Mülteci Kampı'nda yaşıyor.

20.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:46

'nin Ekim ayında Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra Bölgesel Kürt Yönetimi altındaki bölgelere sığınanlar arasında 7 yaşındaki Hawas Mesud da var. Mesud, Kuzey Irak'taki Bardareş Mülteci Kampı'nda yaşıyor



Haber Videosu

: Yedi Yaşındaki Hawas'ın Bardareş Mülteci Kampı'ndaki Yaşamı
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