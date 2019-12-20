Yedi Yaşındaki Hawas'ın Bardareş Mülteci Kampı'ndaki Yaşamı
Türkiye'nin Ekim ayında Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra Irak Bölgesel Kürt Yönetimi altındaki bölgelere sığınanlar arasında 7 yaşındaki Hawas Mesud da var. Mesud, Kuzey Irak'taki Bardareş Mülteci Kampı'nda yaşıyor.
20.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:46
Türkiye'nin Ekim ayında Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra Irak Bölgesel Kürt Yönetimi altındaki bölgelere sığınanlar arasında 7 yaşındaki Hawas Mesud da var. Mesud, Kuzey Irak'taki Bardareş Mülteci Kampı'nda yaşıyor
Kaynak: DailyMotion.com