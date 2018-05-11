İstanbul'un 39 İlçesinde 2 Bin 400 Polisle Asayiş Operasyonu Yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinesinde, 39 ilçede 2 bin 400 polisle asayiş denetimi yapıldı. Helikopter destekli denetimlere, özel harekat polisleri de katıldı.

120 NOKTADA POLİSLER KİMLİK KONTROLÜ VE ÜST ARAMASI YAPTI

Yeditepe Huzur adı verilen denetimlere saat 20.00'de başlandı. 120 noktada gerçekleşen denetimlerde ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak içlerini aradı. Araçlardan indirilen kişiler ve bazı yayaların üzerleri aranarak kimlik kontrolünden geçirildi.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DE UYGULAMAYA KATILDI

Helikopter destekli yapılan denetimlere özel harekat polisleri de katıldı.

Asayiş ve terör olaylarının önlenmesi amaçlanan denetimler, deniz araçları, havalimanı giriş ve çıkışlarında da yapıldı.

Denetim noktalarında biri Beyoğlu Meclis-i Mebusa Caddesi, biri de Kadıköy Kuşdili Caddesi üzerindeydi. Polis ekipleri bu noktalarda, şüpheli gördükleri araçları durdurup içlerini aradı. Araçlardan indirilen kişiler ile bazı yayaların üzerleri aranıp kimlik kontrolünden geçirildi.