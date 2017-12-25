'Yedi Kocalı Hürmüz" Darıca'da

Darıca'da "Yedi Kocalı Hürmüz" adlı oyun sahnelendi.



Kemal Şamdanlı'nın yönettiği oyun, Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.



Salonu tamamen dolduran Darıcalılar, bin 800'lü yılların sonlarında İstanbul Taşkasap'ta yaşayan Hürmüz'ün eğlenceli hikayesini beğeniyle takip etti.



Değişik mesleklerden altı kişiyle hiçbir yasal yanı olmadan evlenerek onlardan hediye alan ve ekonomik sorunlarını çözen, sonunda da aşkla tanışan Hürmüz'ün karmaşık olduğu kadar, gülünç hikayesinin anlatıldığı oyun, Darıcalı izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.





Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde, 28 Aralık Perşembe "Vay Sen misin Ben Olan" isimli komedi oyunu sahnelenecek.