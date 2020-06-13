Yedi kişilik tehlikeli motosiklet yolculuğu Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bir motosiklete binen 4'ü çocuk 7 kişinin yaptığı tehlikeli yolculuk trafik denetimine takıldı.

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bir motosiklete binen 4'ü çocuk 7 kişinin yaptığı tehlikeli yolculuk trafik denetimine takıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde motosikletler üzerinde uygulama yapıldı. Ekipler, Dumlupınar Mahallesi'ndeki denetimler sırasında bir motosiklette 7 kişinin yolculuk yaptığını fark etti. Polis kamerasınca kaydedilen görüntüde sürücünün iki çocuğunu önüne, eşi ve 3 çocuğunu da arkasına bindirdiği görülüyor. Tehlikeli yolculuk yapan motosiklet sürücüne cezai işlem uygulandı. Öte yandan ekipler, 72 motosiklet denetledi, 67 sürücüye ceza kesti ve 10 motosikleti de trafikten menetti. Kaynak: AA