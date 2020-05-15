Yedi ilde suç örgütü üyelerine operasyon: 10 gözaltı
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Yedi ilde suç örgütü üyelerine operasyon: 10 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı tarafından organize suç örgütü üyelerine yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

Yedi ilde suç örgütü üyelerine operasyon: 10 gözaltı
15.05.2020 11:12 | Son Güncelleme: 15.05.2020 12:49

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı tarafından organize suç örgütü üyelerine yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

Baskında gözaltına alınanlar arasında "Hanımağa" olarak bilinen Güniz A. da yer aldı.

Alınan bilgilere göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen bir çalışmada, çeşitli suç dünyasında faaliyet gösteren iki grup arasında ulusal organize suç örgütü liderleri lehine ve aleyhine sosyal medya paylaşımlarında karşılıklı ölümle tehdit eden bazı şüphelileri tespit etti. Yürütülen soruşturma kapsamında suça karıştıkları değerlendirilen 13 şüpheliyi yakın takibe alan KOM Daire ekipleri, sürdürülen gözlem, takip ve izleme çalışmaları ile mercek altına alına kişilerin yakalanması için bu sabah İstanbul, Ankara, Adıyaman, Antalya, Bursa, Kocaeli ve Mersin'de eş zamanlı operasyon başlattı. "Hijyen" adı verilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Hanımağa da gözaltında

Sabah erken saatlerde başlatılan operasyonlarda ilk etapta 4 tabanca, 7 şarjör, 124 adet mermi, 1 "polis" ibareli basın kartı, 1 adet telsiz, 2 adet mühürlü poşet içerisinde boş kovan, 1 adet kelepçe, 2 adet bıçak, 2 adet kasatura, 1 adet kılıç, tarihi eser niteliği taşıyan 2 adet bıçak ve 100 adet sikke ele geçirildi. Baskında gözaltına alınanlar arasında "Hanım ağa" olarak bilinen Güniz A. da yer aldı.

Güniz A., önceki yıllarda 'çete' suçlaması ile yargılanmış, polislik mesleğinden ihraç edildikten sonra 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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